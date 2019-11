Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung hatten wir die dominante Seitwärtsbewegung thematisiert, in der sich die Aktie damals erging und eigentlich noch immer ergeht, wobei aktuell aber durchaus Bestrebungen zu beobachten sind, die Oberseite der Handelsspanne aufzuhebeln. Doch so richtig gelingen will das Ganze noch nicht.

So hieß es in unserer Kommentierung vom 29.10. unter anderem „[…] Die ordentlichen Zahlen und ein robustes Umfeld vermochten es bislang nicht, der Aktie weiter „Dampf zu machen“. Der Wert quälte sich zwar über die 20,0 US-Dollar, doch es reichte bislang nicht, wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen. Ein Ausbruch über die 21,0 US-Dollar wäre so ein wichtiges Signal gewesen. Auf der Unterseite sollte es nun nicht mehr unter die 18,0 US-Dollar und damit unter den Bereich des letzten Verlaufstiefs gehen. Taucht die Aktie dennoch darunter ab, wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.“



In den letzten Handelstagen rang die Aktie mit dem Widerstandsbereich um 21,0 US-Dollar, wobei es weichklopfen wohl besser treffen würde. Bereits in der letzten Kommentierung monierten wir die fehlende Aufwärtsdynamik. Das ist noch immer das große Manko. Oberhalb von 21,0 US-Dollar entwickelte sich kein Zug nach oben. Die Aktie blieb kleben und bewegt sich unverändert im Dunstkreis zur 21er Marke.

Theoretisch hätte die Aktie oberhalb von 21,0 US-Dollar Luft, um bis in den Bereich des September-Hochs bei 22,75 US-Dollar zu laufen. Doch setzen sich die „Geländegewinne“ der jüngeren Vergangenheit in dem gleichen Tempo fort, könnte das noch eine Weile dauern.

Unsere letzte Kommentierung hatten wir mit „Eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung zeichnet sich ab. Aktuell gibt es spannendere Titel…“ beendet. Diesem Fazit ist auch heute nichts hinzuzufügen.