Die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten Newmont Goldcorp musste unmittelbar nach der Veröffentlichung der Q3-Daten Kursabschläge hinnehmen, zeigt sich mittlerweile aber wieder erholt. Nichtsdestotrotz ist die Aktie in eine wichtige Phase eingetreten… Nun gilt es! Seit dem August-Hoch ist die Luft raus. Spätere Versuche, noch einmal in die Region jenseits der 41 US-Dollar vorzudringen, scheiterten mitunter kläglich.

Im Zuge der Q3-Daten-Veröffentlichung ging es für die Aktie wie eingangs bereits angerissen kräftig runter. Immerhin gelang es ihr hierbei, die eminent wichtige Marke von 36,0 US-Dollar und in diesem Zusammenhang auch die 200-Tage-Linie erfolgreich zu verteidigen. Eine Ausdehnung der Bewegung unter die 36,0 US-Dollar hätte die Aktie womöglich in arge Bedrängnis gebracht. So aber bildet dieser Bereich aus unserer Sicht nun die zentrale Unterstützung.

Analysten und Anlegern stieß beim Blick auf die Q3-Zahlen vor allem die Gewinnentwicklung sauer auf. Hier hatte man sich schlichtweg ein besseres Ergebnis erwartet. Dass Newmont Goldcorp in diesem Zusammenhang auch das Produktionsziel für Gold im Jahr 2019 etwas nach unten korrigierte, war ebenfalls kontraproduktiv. Nachdem der erste Schrecken verdaut war, ging es jedoch wieder nach oben.

Durchaus wohlwollend wurde zwischenzeitlich die Nachricht aufgenommen, dass Newmont Goldcorp für die kanadische Red Lake Mine (ehemals Goldcorp) einen Käufer gefunden habe. Newmont Goldcorp kassiert zunächst 375 Mio. US-Dollar von der australischen Evolution Mining. Darüber hinaus winken weitere 100 Mio. US-Dollar, sollte Evolution Mining weitere Meilensteine erreichen und die Goldressourcen von Red Lake in einem vordefinierten Rahmen erweitern können.

Kurzum: Newmont Goldcorp macht trotz der aktuell schwächeren Phase einen unverändert robusten Eindruck. Dennoch müssen auf der Oberseite einige Weichenstellungen erfolgen. Insbesondere gilt es, den kurzfristigen Abwärtstrend zu überwinden. Hierzu müsste es über die 39,0 US-Dollar gehen. Das eigentliche Ziel muss es aber sein, den Bereich von 40,0 bis 41,2 US-Dollar zu überspringen. Auf der Unterseite dürfen hingegen die 36,0 US-Dollar nicht unterschritten werden.