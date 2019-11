Kurz vorweg genommen bleibt das Potential für risikobereite Anleger groß. International legalisieren immer mehr Länder den Konsum von Marihuana im medizinischem Bereich bzw. in Form von Arzneimitteln. Diese Tendenz ist kaum mehr aufzuhalten und nicht mehr umkehrbar. Nun kommt es jedoch darauf an, welche Unternehmen die größten Zukunftsperspektiven besitzen und sich langfristig durchsetzen werden. Die Konkurrenz ist in den letzten Jahren größer geworden und hat die Margen von vielen Unternehmen stark verkleinert. Neben den großen etablierten Unternehmen, wie Tilray, Canopy Growth und Aurora Cannabis gibt es immer mehr kleinere und eher unbekannte Mitspieler, die ebenfalls ein Stück vom Kuchen haben wollen. In der aktuellen Marktphase ist es jedoch ratsam eher auf die großen Unternehmen aus der ersten Reihe zu setzen, als in die teilweise wesentlich riskanteren und kleineren Unternehmen zu investieren. Überlegenswert sind in diesem Zusammenhang auch Fondslösungen und ETFs mit Schwerpunkt medizinische Marijuana-Anwendungen.