Vor zwei Monaten thematisierten wir Lundin Mining das letzte Mal an dieser Stelle. Damals lief die Aktie noch Gefahr, eine wichtige Unterstützung zu verlieren. Aktuell bietet sich ein ganz anderes, ein deutlich besseres Bild.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 30.09. hieß es u.a. „[…] Ein Test der Zone 6,00 / 5,75 CAD scheint unausweichlich zu sein. Bereits in der Vergangenheit stellte dieser Bereich seine Relevanz unter Beweis. Insofern gilt es, ein Abtauchen unter die 5,75 CAD tunlichst zu vermeiden. Sollte es signifikant darunter gehen, muss eine Neubewertung erfolgen. Auf der Oberseite muss die Aktie die Serie der „lower highs“ endlich durchbrechen, um sich freizuschwimmen. In der aktuellen Gemengelage scheint aber das Potential auf der Oberseite begrenzt zu sein…“

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Die Aktie konnte in der Folgezeit die Zone 6,0 / 5,75 CAD erfolgreich verteidigen und wieder nach oben abdrehen. Es installierte sich eine veritable Erholung, die mit der Rückeroberung der ehemaligen Widerstände 6,7 CAD und 7,0 CAD und dem bullischen Kreuzen der 200-Tage-Linie wichtige Akzente setzen konnte. Kurzzeitig stieß die Aktie sogar über die 7,5 CAD in Richtung April-Hoch bei 7,96 CAD vor. Das war allerdings des Guten dann doch zu viel und der Wert drehte wieder nach unten ab. Aktuell steht der Unterstützungsbereich um 7,0 CAD und damit der kurzfristige Aufwärtstrend im Fokus.

Aus unserer Sicht bildet der Bereich um 6,7 CAD inkl. der 200-Tage-Linie aktuell die zentrale Unterstützung. Sollte es darunter gehen, muss eine Neubewertung erfolgen. Ob es in der gegenwärtigen Gemengelage kurzfristig noch einmal zu einem Vorstoß in Richtung April-Hoch kommen wird, ist offen. Wir präferieren zunächst eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau (7+ CAD).

Unter fundamentalen Aspekten standen Ende Oktober die Q3-Daten im Fokus. Diese boten ein gemischtes Bild, insbesondere beim Gewinn hätte man sich mehr erwartet. In puncto Umsatz konnte das Unternehmen hingegen überzeugen. Kürzlich gab das Unternehmen bekannt, dass es für das Jahr 2020 einen deutlichen Produktionsanstieg erwarte. Im Vergleich zu 2019 soll die Kupferproduktion um 20 Prozent zulegen, die von Zink um 15 Prozent und die von Nickel um 25 Prozent zulegen. Kurzum: Fundamental läuft es!