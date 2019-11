Wir hatten es seit Wochen angekündigt und dann doch um 4 cent unseren Short Einstieg verpasst. Zum Wochenschluss wird in WTI klar Schiff gemacht und der Markt tritt seine Reise in die Tiefe an. Zwar sah die Primärerwartung vor, dass WTI zuvor noch den in Gelb hinterlegten Zielbereich anläuft, um Welle b in Lila abzuschließen, letztlich wurde dieser jedoch um 4 Cent nicht ganz erreicht.

Das hinterlegte Alternativszenario konnten wir mit dem Wochenschluss vom Chart nehmen. Die Bären befinden sich somit wieder im Fahrersitzt und treiben den Markt in der hinterlegten Primärerwartung zurück nach Süden.

