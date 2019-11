Zwei Verkündungstermine heute vor dem LG Dresden in Fall 16 und Fall 20 von “Meinungsfreiheit im Netz”. In beiden haben wir gegen Facebook Ireland Ltd. obsiegt. Fall 20 von “Meinungsfreiheit im Netz”: Der Mandant hat auf Facebook den Artikel „Klimawandel – Emma (18) will die Welt dazu bringen, keine Kinder mehr zu bekommen“ kommentiert. Facebook

Der Beitrag LG Dresden erlässt eine und bestätigt andere einstweilige Verfügung erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dokumentation.