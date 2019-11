Die Konsolidierung der Edelmetalle läuft (noch). Doch unterhalb der Oberfläche gärt es kräftig. In den letzten Tagen hatten wir an dieser Stelle die Aktien einiger Edelmetallproduzenten in den Fokus gerückt. Mitunter ließen sich da überaus interessante charttechnische Konstellationen ausmachen. Ein Wert, der bereits einen Schritt weiter zu sein scheint, ist die Aktie von Pan American Silver.

Unsere letzte Kommentierung vom 25.10. überschrieben wir mit „Pan American Silver - Aktie vor der Entscheidung“. Darin hieß es u.a. „[…] Die Konsolidierung verläuft noch immer innerhalb geordneter Bahnen. Zwar konnte die Aktie die 16,0 US-Dollar nicht ganz halten, bildete jedoch bereits im Bereich von 15,5 US-Dollar die nächste tragfähige Unterstützung. In der aktuellen von der Konsolidierung bei Gold und Silber geprägten Phase gelingt es ihr aber (noch) nicht, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren. Das Ergebnis ist die Ausbildung der engen Handelsspanne 15,5 US-Dollar bis 16,5 US-Dollar. Seit Anfang Oktober geht bereits dieses „Spielchen“. Somit könnte sich ordentlich Bewegungsdynamik aufgebaut haben bzw. auch noch weiter aufbauen. Am 6.11. wird das Unternehmen seine Q3-Daten der Öffentlichkeit präsentieren. Dass es bis dahin in dieser Range weitergehen könnte, ist nicht gänzlich ausgeschlossen. Sollte jedoch zuvor bei Gold und Silber etwas Entscheidendes passieren, könnte die Handelsspanne auch früher ad acta gelegt werden. Aus charttechnischer Sicht gilt: Oberhalb von 16,5 US-Dollar winkt ein Fortsetzung der Bewegung auf 18,0 US-Dollar, während es unterhalb von 15,5 US-Dollar noch einmal in Richtung 14,0 US-Dollar gehen könnte.“



Zunächst lief der Wert wie erwartet in der Handelsspanne 15,5 / 16,5 US-Dollar seitwärts. Anfang November – unmittelbar vor den Zahlen – erfolgte der erste Versuch, über die 16,5 US-Dollar hinweg auszubrechen. Dieser scheiterte zunächst. Die Aktie bekam mit den dann am 06.11. vorgelegten Q3-Daten aber ordentlich Rückenwind. Das Unternehmen legte ein überzeugendes Zahlenwerk vor und übertraf die Prognosen bei Umsatz und Gewinn.

Als Ergebnis kam die Aktie ins Laufen und löste sich entscheidend von den 16,5 US-Dollar. Das skizzierte Bewegungsziel von 18,0 US-Dollar wurde pulverisiert. Aktuell ist sie in den Widerstandsbereich 19,0 / 19,5 US-Dollar eingetaucht. Die letzte Handelswoche beendete der Wert in unmittelbarer Schlagdistanz zu den bisherigen Hochs. Die Aktie hat aktuell das Momentum auf ihrer Seite.

Kurzum: Die Aufgabenstellung ist für die nächsten Tage klar – neue Hochs müssen her, um eine drohende Doppeltopformation zu vermeiden. Im Idealfall gelingt der Aktie ein starker Start in die Handelswoche. Obacht ist dennoch geboten. Bereits ein Rücksetzer unter die 18,0 US-Dollar könnte problematisch werden.