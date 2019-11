Seit Mitte Oktober schwingt ein Korrekturszenario bei Mais das Zepter. Nachdem damals der Ausbruch über die 400 US-Cents-Marke scheiterte, drehte der Wind. Als Folge der jüngsten Preisschwäche rückt so langsam, aber sicher, der relevante Unterstützungsbereich um 355 US-Cents in den Fokus.

Aber noch ist etwas Luft zwischen dem aktuellen Preisniveau und der Unterstützung bei 355 US-Cents.

Der Preis entwickelte sich in den vergangenen Monaten gewohnt volatil möchte man sagen. Zackige Rally-Bewegungen und knackige Korrekturen wechselten in schöner Regelmäßigkeit. Den Boden für den vorherigen Aufwärtsimpuls in Richtung 400 US-Cents legte der veritable Doppelboden, der im Mai und September dieses Jahres, bei 340 US-Cents ausgebildet wurde.

Unter fundamentalen Aspekten stand zuletzt der aktuelle WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) vom 08.11. des US-Agrarministeriums (USDA) im Fokus. In Bezug auf Mais gab es wenig Preistreibendes und so verpuffte der WASDE-Bericht und die Korrektur setzte sich fort.

In der aktuellen Gemengelage ist aus unserer Sicht eine Fortsetzung der Bewegung auf 355 US-Cents nicht auszuschließen. Sollte es darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite stellt sich nun mit dem Bereich 380 / 400 US-Cents ein veritables Widerstandscluster in den Weg.