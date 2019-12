Allianz und Hamborner REIT: 2 Aktien, die zur Dividendenelite von morgen zählen!

Wichtig bleibt es daher immer, die Zukunft zu bewerten und hier nach den Dividendenperlen von morgen zu schauen. Werfen wir in diesem Sinne heute einen Blick auf die Aktien der Allianz (WKN: 840400) und des Hamborner REIT (WKN: 601300), die in meinen Augen gute Chancen haben, zur ausschüttenden Elite von morgen zu zählen.

Allianz: Hohes (Dividenden-)Wachstum auf hohem Niveau

Eine erste Aktie, die in meinen Augen zu einer spannenden Dividendenperle reifen könnte, ist demnach die der Allianz. Vorweg vielleicht ein paar Basics: Nach inzwischen neun Jahren der Konstanz und sechs Jahren der stetigen Erhöhungen zahlte die Allianz zuletzt eine Dividende in Höhe von 9,00 Euro je Aktie an die Investoren aus. Das entspräche bei einem derzeitigen Aktienkursniveau von 218,35 Euro (28.11.2019, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite von 4,12 %, aber halten wir uns nicht weiter an der Vergangenheit auf.

Wichtig ist nämlich auch hier die Zukunft und da hat die Allianz in den vergangenen Monaten und Quartalen wichtige Weichen gestellt. Einerseits hat das Management hier im Rahmen der eigenen Dividendenpolitik wichtige Eckpfeiler festgelegt. Demnach werde man auch zukünftig stets eine Dividende von in etwa 50 % des Gewinns an die Investoren ausschütten, was hier sicherstellt, dass die Dividende stets ein wichtiger Kapitalrückführungsmechanismus bleiben wird. Außerdem wird die Allianz auch in etwas schwächeren Jahren stets die eigene Dividende konstant halten, was garantiert, dass die letzte Dividendenhöhe stets das Mindestmaß bleiben wird. Konstante Ausschüttungen scheinen daher zu folgen.

Derzeit setzt der DAX-Versicherer außerdem seinen moderaten Wachstumskurs fort. Alleine innerhalb der ersten neun Monate des aktuellen Geschäftsjahres stieg das Ergebnis je Aktie um 7,6 %, entsprechend können wir wohl davon ausgehen, dass die Dividendensumme hier wohl in etwa um diesen Faktor steigen wird. Sollte der Versicherer aus München daher auch in den kommenden Jahren seinen Wachstumskurs fortführen, sind hier weitere Dividendenerhöhungen vorprogrammiert, in all den anderen Fällen lauert zumindest Konstanz. Definitiv eine spannende Ausgangslage.