CTS-Eventim-Aktie im Höhenflug: Ist das Kurspotenzial ausgereizt?

Kennst du das? Der Dezember bricht an und so langsam machst du dir Gedanken darüber, was du Freunden und Familie schenken könntest. Am einfachsten hat man es, wenn ein konkreter Wunsch geäußert wurde – dann ist man aus dem Schneider. Sonst muss man selbst seine grauen Zellen anstrengen. Ich hatte in den letzten Jahren das Gefühl, dass immer mehr Menschen dazu übergehen, Erlebnisse zu verschenken, zum Beispiel in Form von Konzertkarten. Das Erlebnis und die Erinnerungen daran spielen offenbar eine immer größere Rolle als materielle Dinge.

Aktie erreicht luftige Höhen

Die Aktie des Ticketvermarkters CTS Eventim (WKN: 547030) hat in diesem Jahr immer neue Allzeithochs erklommen. Zu Beginn des Jahres notierte die Aktie noch bei knapp 34 Euro. Inzwischen steht sie bei 55,90 Euro (28.11.219), sodass nun ein Plus von gut 60 % auf dem Kurszettel steht. Damit ist das Papier einer der stärksten MDAX-Titel in diesem Zeitraum.