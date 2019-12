Der Handelskonflikt zwischen den USA und China war auch in der jüngsten Berichtswoche ein zentraler Treiber an den Finanzmärkten.

Was diese Woche wichtig war: Handelskonflikt und Konjunkturdaten

Gesprächsausgang im Handelsstreit ist weiter offen

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China war auch in der jüngsten Berichtswoche ein zentraler Treiber an den Finanzmärkten. Beide Seiten sprachen zunächst von einer gegenseitigen Annäherung, was Anleger auf eine baldige Einigung hoffen ließ. In den USA markierten wichtige Aktienindizes daraufhin Rekordstände. In der zweiten Wochenhälfte wendete sich das Blatt jedoch wieder. Der US-Kongress hatte ein Gesetz für mehr Demokratie und Menschenrechte in Hongkong an Donald Trump zur Unterzeichnung gegeben. Sollte die Regierung in Peking die Menschenrechte in Hongkong nicht wahren, würden die USA demnach die bislang gewährten Handelsprivilegien kassieren und damit den Wirtschafts- und Finanzplatz Honkong erheblich schwächen. China kritisierte die USA scharf und warf Washington „bösartige Absichten“ vor. Am Freitagmorgen gerieten die Devisenmärkte in Asien unter Druck. Darüber hinaus schlossen die wichtigen Aktienindizes im Minus. Auffällig dabei war das hohe Handelsvolumen, gerade vor dem Hintergrund, dass in den USA viele Marktteilnehmer fehlen. Dort wurde Donnerstag das Erntedankfest gefeiert. Viele Händler haben ein langes Wochenende. Es bleibt nun abzuwarten, wie stark das Gesetz den Fortschritt der Verhandlungen behindert. US-Präsident Trump hatte wenig Spielraum, sich gegen den Entwurf des Kongresses zu wehren. Das dürfte zwar auch der Führung in Peking klar sein, ob das aber ausreicht, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen oder sogar Gegenmaßnahmen zu verhindern? Die kommenden Tage werden es zeigen.

Konjunkturelle Entwicklung tritt auf der Stelle

Der vielbeachtete Ifo-Geschäftsklimaindex hat sich, wie mehrheitlich von den Analysten erwartet, im November leicht erholt. Nach revidiert 94,7 Punkten im Vormonat Oktober stieg der Index zuletzt auf 95 Punkte an. Ein großer Erholungsschritt war dies jedoch nicht, vielmehr ein Stabilisierungszeichen vor dem Hintergrund des zuletzt zu beobachtenden Vorbeischrammens an einer technischen Rezession. Die Verbesserung des Gesamtindex wurde im Wesentlichen von einer gestiegenen Erwartungskomponente getragen. Aus Branchensicht hat sich die Stimmung im Handel und den Dienstleistungen aufgehellt, in der Industrie und in der florierenden Bauwirtschaft hingegen zuletzt etwas eingetrübt.