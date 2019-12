Ende September hat ADO Properties ein Immobilienportfolio an die Gewobag in Berlin verkauft. Dabei handelt es sich um 23 Objekte mit 5.800 Wohneinheiten. Der Verkaufspreis liegt bei 920 Millionen Euro minus Verbindlichkeiten von 340 Millionen Euro. Die Objekte liegen in den Berliner Bezirken Spandau und Reinickendorf.Jetzt ist das Closing des Verkaufs erfolgt. Das Kartellamt hat grünes Licht gegeben, auch die weiteren ...