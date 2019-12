Bundeswehr beteiligt sich nicht an Frankreichs Golf-Marineeinsatz

BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Die Bundeswehr wird sich zunächst nicht an einer von Frankreich geplanten europäischen Militärmission im Persischen Golf beteiligen. "Deutschland unterstützt die französische Initiative politisch", antwortete das Auswärtige Amt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Eine militärische Beteiligung kommt für die Bundesregierung nach Informationen der dpa nur in Frage, wenn aus der französischen Initiative eine Mission der gesamten Europäischen Union wird. Das ist bisher aber nicht absehbar.

Darum hat Frankreich nun im Alleingang die Initiative für eine "europäische See-Überwachungsmission" im Persischen Golf ergriffen. Vor einer Woche kündigte Verteidigungsministerin Florence Parly an, das Kommando werde auf dem französischen Marinestützpunkt in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingerichtet. Dort sind rund 650 Soldaten stationiert.