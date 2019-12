Die Siemens-Aktie besticht seit Mitte August mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung. Sie wurde auch in der vergangenen Woche fortgesetzt. Dabei ist es den Käufern am Mittwoch gelungen, den Kurs in der Spitze bis auf 118,28 Euro ansteigen zu lassen. Anschließend gaben die Notierungen leicht nach.

Dramatisch ist dieser Einbruch allerdings nicht. Im Gegenteil: Er gibt den Bullen am Montag die Chance, ... Weiterlesen