Anfang Oktober startete die Tesla-Aktie einen dynamischen Anstieg. Er ließ den Kurs bis zum 21. November in der Spitze bis auf 360,84 US-Dollar ansteigen. Danach war die Kraft der Bullen erschöpft. Mit einer Kurslücke zwischen 354,00 und 341,00 US-Dollar leiteten die Bären am 22. November ihren Angriff ein. Ein schwacher Versuch der Bullen, das Gap wieder zu schließen, wurde am ... Weiterlesen