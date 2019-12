Der GfK-Konsumklimaindex hält sich allerdings noch erstaunlich robust. So ist der Index gegenüber dem November um 0,1 auf 9,7 Punkte gestiegen, während man am Markt mit keiner Veränderung gerechnet hatte.

In einer Range von etwa 13.150 bis 13.300 Punkten ging der DAX mit einem Wochengewinn von rund 0,3 % eher seitwärts durch die Woche. Mit einem Wochengewinn von rund 0,6 % beendete der Dow Jones die Woche, bei rund 28.050 Punkten. Gold befindet sich in einer Konsolidierung und legte lediglich 0,11 % auf rund 1.460,- USD je Feinunze zu. Auch der Silberpreis will noch nicht so recht steigen, auch wenn er es mit einem Wochenplus von etwa 0,23 % wieder minimal über die 17,- USD je Unze Marke geschafft hat. Der Kupferpreis verharrt trotz des etwa 0,4 % Anstiegs in der vergangenen Woche auf 5.868,- USD je Tonne weiterhin in einer Range zwischen 5.665,- USD und 5.993,- USD je Tonne.

Derweil steigt der Druck auf die deutsche Politik immer weiter. Die Investitionsrate ist laut Marktexperten deutlich zu niedrig. Die deutschen Politiker müssten sich von der schwarzen Null im Haushalt verabschieden, so der Tenor der Analysten und Marktbeobachter. Denn um eine Investitionsrate von 23 % des BIP zu erreichen, wie wir sie z.B. Ende der 90er Jahre hatten, im Einklang mit dem Abbau von Investitionsrückständen, müssten öffentliche und private Investoren in den kommenden fünf Jahren 1,4 Bio. EUR zusätzlich investieren.

Der GfK-Konsumklimaindex hält sich allerdings noch erstaunlich robust. So ist der Index gegenüber dem November um 0,1 auf 9,7 Punkte gestiegen, während man am Markt mit keiner Veränderung gerechnet hatte. Damit entpuppt sich der private Verbrauch weiterhin als wichtige Stütze der Konjunktur, die bisher eine Rezession in Deutschland verhindert hat.

Auch über den großen Teich erreichten uns erfreuliche Nachrichten, nämlich vom US-Immobilienmarkt. Nach mehreren enttäuschenden Zahlen konnte jüngst saisonbereinigt für das gesamte Land, gegenüber dem Vormonat, mit einem Anstieg um 0,4 % geglänzt werden. Im Vergleich zum September 2018 haben die landesweiten Preise sogar um 3,2 % zugelegt.

Ebenfalls konnte das US-Handelsministerium positiv überraschen. Denn das Handelsdefizit ist im Oktober um 5,7 % auf 66,5 Mrd. USD zurückgegangen. Zeitgleich sind zwar die Ausfuhren um knapp 1 Mrd. USD zurückgegangen, aber auch die Importe reduzierten sich um etwa 5 Mrd. USD.

Der Goldpreis konsolidiert derweil weiter. Marktbeobachtern zufolge könnte noch ein Korrekturziel von 1.440,- USD je Unze erreicht werden, im ‚worst case’ könnte sogar noch die 200-Tage-Linie, die bei etwa 1.420,- bis 1.425,- USD verläuft, getestet werden. Sollte das Edelmetall allerdings über die Marke von rund 1.485,- USD je Unze steigen, könnte die Konsolidierung ihr Ende finden. Erfreulich: die Goldnachfrage bleibt sehr hoch. Berichten zufolge soll der Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold erstmals die Marke von 200 Tonnen überschritten haben, ein Anstieg von fast 20 % seit Jahresbeginn. Das verwaltete Vermögen beläuft sich nach Angaben der Börse derzeit auf 8,5 Mrd. EUR. Der UBS Bank zufolge sei die schon länger andauernde Konsolidierung gesund, da sie Platz für weitere Gewinne schaffe. Für die nächsten drei Monate erwartet die Großbank einen Goldpreis von 1.550,- USD je Unze, der dann im kommenden Jahr auf 1.600 USD steigen könnte.

Skeena Resources - weitere Spitzenergebnisse von Eskay Creek

Die Füllbohrungen auf den Zonen ‚21A‘ und ‚21E‘ haben die Ressource in der ‚inferred‘-Kategorie bestätigt und das Vertrauen weiter gestärkt.

U.S. Gold Corp. - neues Projekt bekommt eigene Seite und Kaufempfehlung

Begeisterung für das Projekt und das Unternehmen zeigten auch die Analysten des Investmenthauses H.C. Wainwright & Co.

15 Mio. CAD für Skeena Resources

Die anhaltend sehr guten und oberflächennahen Bohrergebnisse mit z.B. 21,40 g/t Au und 706 g/t Ag rechtfertigen diese Kapitalmaßnahme auf jeden Fall!

EnWave kooperiert mit Unternehmen in der Schweiz und Aurania macht signifikanten Fund bei seinen Explorationsarbeiten

Die Schweiz ist eines der fortschrittlichsten Länder hinsichtlich der Legalisierung von ‚CBD‘ und Auranias gefundene Straße ist ein Beweis für Goldabbau während der Kolonialzeit.

