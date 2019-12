Amgen - für den Biotech-Konzern läuft es im zweiten Halbjahr hervorragend!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: AMGN ISIN: US0311621009

Rückblick: Amgen Inc. zählt zu den weltweit führenden Biotech-Unternehmen. Der Konzern entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte. Das Biotech-Unternehmen profitiert von einem Top-Newsflow in der zweiten Jahreshälfte. Die Prognose für das laufende Jahr wurde erhöht, ein Patentstreit mit Novartis gewonnen und eine Beteiligung an der chinesischen Biotech-Schmiede BeiGene bekanntgegeben. Die Amgen-Aktie befindet sich wieder über den exponentiell gleitenden Durchschnitten EMA 50 und dem EMA 20.