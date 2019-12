FRANKFURT (dpa-AFX) - In der neuen Woche dürfte eine klare Richtungsfindung für Anleger mal wieder der Quadratur des Kreises gleichkommen. Weiter offene Fragen in puncto Handelskrieg und bald anstehende Neuwahlen in Großbritannien sprechen weniger für ein neues Jahreshoch und mehr für größere Schwankungen. Zudem dürfte die Unsicherheit über den Fortbestand der Großen Koalition in Berlin steigen, nachdem die SPD-Mitglieder laut dem am Samstag veröffentlichten Ergebnis der Urabstimmung die GroKo-Kritiker Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als neue SPD-Vorsitzende gewählt haben. Auch wenn der Dezember generell ein guter Börsenmonat ist, sieht Marktexperte Milan Cutkovic vom Online-Broker AxiTrader ein erfolgreiches Ende des bislang starken Börsenjahres 2019 somit "bei weitem nicht garantiert".

Sein in der Vorwoche erreichtes Jahreshoch von 13 374 Punkten konnte der Leitindex in den vergangenen Tagen nicht mehr übertrumpfen. Das bislang erzielte Jahresplus von mehr als einem Viertel liegt dennoch teils deutlich über den Schätzungen mancher Banken von vor einem Jahr. So rechnete etwa die BayernLB mit einem Endpunktestand von gerade mal 11 500 Punkten, während die Deutsche Bank 12 300 Punkte und die Commerzbank 12 500 Zähler prognostizierten. Dem bisherigen Stand von rund 13 270 Punkten kamen da die Experten der Helaba und der DZ Bank schon deutlich näher, die 13 200, beziehungsweise 13 300 erwarteten.

Seit Anfang November ist allerdings auch nicht mehr viel im Dax passiert. Diese Seitwärtsbewegung könnte der Leitindex zum einen nutzen, um neue Kraft zu sammeln, hieß es in einem Kommentar von Chartanalysten der schweizerischen Großbank UBS. Wenn es gut laufe, könne er damit den derzeitigen Widerstand bei 13 300 bis 13 350 Punkten knacken und den bisherigen Höchststand bei 13 596 Punkten von Januar 2018 anvisieren. Im schlechteren Fall könnte es aber auch wieder auf die runde Marke von 13 000 Punkt zugehen, womit sich die Lage im größeren Bild eintrüben und ein längerer Kursrückgang wahrscheinlich werden würde.

Optimisten machen ihre Hoffnungen auf eine Jahresendrally dieser Tage wieder unter anderem am "Black Friday", "Cyber Monday" und überhaupt an der beginnenden weihnachtlichen Konsumfreude fest. Demgegenüber stehen weiter ungeklärte politische Fragen, die in den vergangenen Monaten regelmäßig ihre Spuren an der Börse hinterlassen haben. So wird in Großbritannien am 12. Dezember zum dritten Mal seit Mitte 2015 ein neues Parlament gewählt. Damit wird sich zeigen, wie es beim Dauerthema Brexit weitergeht. Aktuellen Umfragen zufolge könnten die Tories des britischen Premiers Boris Johnson eine Mehrheit erreichen und so die Austrittspläne aus der EU bis zum 31. Januar 2020 umsetzen.