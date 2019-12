Zu Beginn der neuen Handelswoche steht einmal mehr das Thema Handelskrieg im Fokus nach einem Bericht von "Axios", wonach es wohl in diesem Jahr mit dem Phase 1 Deal nicht mehr klappen werde aufgrund der Verstimmungen in der Hongkong-Frage. Aber die asiatischen Aktienmärkte dennoch positiv nach überraschend guten Daten zu den Einkaufsmanagerindizes aus China (offizielle Daten und Caixin): die Industrie scheint sich im Reich der Mitte zu erholen, das sorgt für Optimismus an den Märkten. Heute wichtig die ISM-Daten aus den USA - zeigt sich nach zuletzt schwachen Zahlen auch bei der amerikanischen Industrie eine Erholung? In Deutschland könnte der Sieg der SPD-Aussenseiter für den Dax sogar positiv sein: eine Abkehr von der Politik der Schwarzen Null wird damit wahrscheinlicher..

