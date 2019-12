flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex schloss am Freitag via Xetra mit einem nur leichten Kursverlust von 0,07 Prozent bei 13.236,38 Punkten. Damit ging es im Monat November um 2,87 Prozent und im Jahr 2019 bereits um 25,36 Prozent aufwärts. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug am Freitag rund 2,98 Mrd. Euro. Die restlichen umsatzstarken europäischen Leitindizes wiesen zum Wochenschluss durchweg leichte Kursverluste auf. An der Wall Street gingen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 allesamt mit leichten Kursverlusten aus dem Handel. Der Dow Jones zum Beispiel legte im November um 3,72 Prozent und somit in 2019 insgesamt um 20,25 Prozent zu. Wer hätte dies gedacht? Somit bestätigt sich schwarz auf weiß, dass der DAX zumindest den Dow Jones in 2019 bis dato sogar „outperformed“ hat. Aufgrund der volkswirtschaftlichen Daten der letzten Monate und der aktuell prognostizierten BIP-Entwicklung passt dies eigentlich nicht wirklich zusammen. Der NASDAQ100 konnte im November um 3,96 Prozent steigen und in 2019 um stolze 32,76 Prozent klettern. In der abgelaufenen Woche reduzierten sich nach den Rekordwerten an der Wall Street und auch nach der Handelspause aufgrund des US-Feiertags „Thanksgiving“ (der Freitag nach Thanksgiving wird in den USA gerne als Brückentag gewählt) auch bis zum Wochenschluss die Handelsvolumina. In den USA kam es nach der hervorragenden November-Bilanz wohl zu kleineren Gewinnmitnahmen, denn die Abgaben hielten sich überwiegend in Grenzen. Die wichtigsten Nachrichten der alten Woche werden auch die wichtigsten, den Markt antreibende News der neuen Woche sein, nämlich Meldungen rund um den Stand der Verhandlungen in Sachen Handelsdeal zwischen den USA und China. Peking besteht offenbar auf eine Rückabwicklung der US-Strafzölle als Vorbedingung eines erfolgreichen Pase-1-Deals. Es ist bis zum heutigen Tag mehr als fraglich, ob die US-Regierung dieses Druckmittel verfrüht aus der Hand gibt. Obendrein wären die für den 15. Dezember angesetzten weiteren US-Strafzölle auf chinesische Waren im Raum. Auch hier ist es fraglich, ob diese verschoben oder etwaig aufgehoben werden.

Die neue Börsenwoche beginnt mit einer Reihe von Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe für den Monat November. Die Daten werden jeweils für Spanien (09:15), die Schweiz (09:30), Italien (09:45), Frankreich (09:50), Deutschland (09:55), die Eurozone (10:00), Großbritannien (10:30), Kanada (15:30) und für die USA (15:45 und 16:00) ausgewiesen. In Bezug auf die USA wären die Daten seitens Markit und ISM (Institute of Supply Management) von erhöhter Relevanz. Zusätzlich stehen um 16:00 Uhr noch die US-Bauausgaben für den Oktober zur Bewertung an. Von der Unternehmensseite werden kaum Daten gemeldet. Das US-Unternehmen Coupa Software berichtet nach dem US-Börsenschluss von den neuesten Quartalszahlen.







Ausblick DAX

Die Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik starteten mehrheitlich mit Kursgewinnen in die neue Börsenwoche. Der japanische Nikkei lag kurz vor dem Handelsende an der TSE mit rund einem Prozentpunkt vorne. Die US-Futures notierten während der asiatischen Handelszeit durchweg im grünen Bereich. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 13.269 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Freitag mit einem leichten Kursverlust von 0,07 Prozent bei 13.236,38 Punkten. Ausgehend vom Jahreshoch des 19. November 2019 bei 13.374,27 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 21. November 2019 bei 13.043,90 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei 13.296 und 13.374 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.423/13.452/13.501 und 13.579 Punkten auszumachen. Das Rekordhoch von 13.597 Punkten könnte weiterhin als langfristiges Kursziel auf der Oberseite herhalten. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 13.209/13.170/13.122 und 13.044 in Betracht.





