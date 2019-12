Pinduoduo - chinesische E-commerce Plattform mit potentieller SKS nach enttäuschenden Zahlen!

Umkehr erfolgt punktgenau an potentieller zweiter Schulter!

Symbol: PDD ISIN: US7223041028

Rückblick: Die erst 2015 im chinesischen Shanghai gegründete E-commerce Plattform hat sich auf Gruppenverkäufe an die Benutzer ihrer Plattform spezialisiert. Auf den verschiedenen Onlineshops gibt es von Kleidung über Schuhe, Handtaschen, Essen und Getränken bis hin zu elektronischen Geräten, Möbel, Haushaltswaren und Kosmetik alles was das Herz begehrt. Nach Taobao ist Pinduoduo mit mehr als 360 Millionen Usern der zweitgrößte Onlineshops auf dem Festland von China und legte seit der Gründung ein rasantes Wachstumstempo hin. Charttechnisch konnte die Aktie lange von Allzeithoch zu Allzeithoch stürmen, erfuhr jedoch mit den letzten Quartalszahlen einen herben Rückschlag. Nach der Verkündung sackte der Kurs um 23 % ab und konnte sich nur geringfügig erholen. Die aktuelle Konsolidierung führte den Wert zurück bis an die EMAs 20 und 50 auf Tagesbasis, was dem Preisniveau vom Zwischenhoch aus dem September 2019 entspricht. Hier könnte sich nun die zweite Schulter einer SKS-Formation ausbilden.