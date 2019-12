Analysten des World Resources Institute (WRI), eine US-Amerikanische Umwelt-Denkfabrik, prognostizieren, dass bis 2040 rund die Hälfte der Weltbevölkerung von starker oder sehr starker Wasserknappheit betroffen sein könnte. Vertreter des Umweltprogramms der Vereinten Nationen geht sogar davon aus, dass es bereits 2030 soweit sein könnte. Schon heute haben mehr als 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und zwei Milliarden Menschen leben in einem Land mit sehr hohen Wasserstress, so die UN.



Eine kleine Gruppe von Publikumsfonds und ETFs investiert bereits in Unternehmen, die Lösungen für die Überwindung der Wasserknappheit anbieten. Beispiele für solche Spezialfonds sind: Allianz Global Water, DWS Global Water, JSS Sustainable Water, KBC Eco Fund Water, KBI Institutional Water Fund, ÖkoWorld Water For Life, Pictet Water, RobecoSAM Sustainable Water Fund, Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest oder Tareno Global Water Solutions Fund. Bei den ETFs sind es der iShares Global Water oder der World Water von Lyxor.

Investoren, die aus ethisch-ökologischen Gründen in Wasserfonds investieren, sollten darauf achten, dass der Fonds explizit sogenannte ESG-Kriterien (Environmental, social and corporate governance) in der Anlagestrategie berücksichtigt und zudem nichtnachhaltige Investments ausschließt. Außerdem können Anleger auf Nachhaltigkeitssiegel für Investmentfonds wie z. B. das FNG-Siegel setzten. So wurden z. B. die Wasserfonds von Pictet (WKN: 933349) und Tareno (WKN:A0M06B) mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet. Beide Fonds erreichten zwei von drei möglichen Sternen, was auf eine hochwertige Nachhaltigkeits-Strategie hindeutet.

