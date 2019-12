Bei der Wirecard Aktie winkt ein starker Wochenstart. Am Freitag war der DAX-notierte Fintech-Titel bereits auf Tageshoch (119,80 Euro, +1,05 Prozent) aus dem Handel gegangen, ohne damit aber klare charttechnische Kaufsignale an der wichtigen Kursbarriere der letzten Tage unterhalb von 119,80 Euro entstehen lassen zu können. Heute Morgen sieht es so aus, als könnte Wirecards Aktienkurs endlich der Befreiungsschlag an dieser Marke ...