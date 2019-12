Derivate wie Optionsscheine sind keine Erfindung der Neuzeit. Ihr Einsatz reicht Tausende von Jahren zurück. Gehen Sie mit uns auf Zeitreise und erkunden Sie in einer mehrteiligen Serie die spannende Geschichte der Derivate. Heute: Wie in Chicago vor rund 150 Jahren der moderne Future-Handel entstand.

In den USA des 19. Jahrhunderts war New York nicht nur die mit Abstand größte Stadt, sondern auch die unangefochtene Wirtschafts- und Finanzmetropole des aufstrebenden Landes. Und doch war es nicht in New York, sondern in Chicago, wo vor rund 150 Jahren Derivate-Geschichte geschrieben wurde. Aber von Anfang an: Mitte des 19. Jahrhunderts stieg das am Michigansee gelegene Chicago dank seiner Nähe zu den Kornkammern des Mittleren Westens zum Zentrum für Transport, Vertrieb und Handel von landwirtschaftlichen Produkten wie Getreide auf. Die Kaufleute von Chicago waren einfallsreich und geschäftstüchtig. Und sie erschufen mit der Chicago Board of Trade (CBOT) die erste professionelle und moderne Future-Börse der Welt.