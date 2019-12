Wir hatten in den letzten Tagen zur SFC Energy Aktie bereits auf mögliche charttechnische Kaufsignale aufmerksam gemacht - und da sind sie! Am Freitag gelang der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Aktie ein deutlicher Kursanstieg. Auf Tageshoch ging es mit 10,50 Euro und 5 Prozent Tagesplus aus dem Handel. Eine Entwicklung, die durch aktuelle Indikationen für die SFC Energy Aktie bei 10,45/10,65 Euro am Montagmorgen weiter bestätigt ...