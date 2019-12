Anlass der Studie: Vorstandsinterview

GBC Managementinterview mit Alexander Zeeh, CEO und Fondsmanager des S.E.A. Asian High Yield Bond Fonds'



Ziel der Anlagepolitik des S.E.A. Funds - S.E.A. Asian High Yield Bond Funds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen, wobei Investitionen im Raum Asien angestrebt werden. Zudem wird angestrebt, innerhalb der in der Anlagepolitik dargestellten Grenzen für Renten in High Yield Bonds zu investieren, also in festverzinsliche Anleihen ohne ein Investment Grade Rating, welche die Möglichkeit von höheren Renditen eröffnen.

GBC AG: Herr Zeeh, Ihre Fondsstrategie ist auf kurzfristige Hochzinsanleihen im asiatischen Markt ausgerichtet. Könnten Sie uns noch kurz die Schwerpunkte beziehungsweise Struktur des Fonds erläutern?

Alexander Zeeh: Im globalen Vergleich ist der asiatische Hochzinsanleihemarkt noch relativ klein. Insbesondere in den USA ist der Markt sehr breit und tief. Deshalb kann man hier recht interessante Renditen mit sehr kurzen Laufzeiten finden. In den letzten 10 Jahren haben sich Credit Ratings in Asien sehr verbessert. Indonesien, Malaysia, Thailand, Philippinen und China gehören aufgrund ihres starken Wirtschaftswachstums in den vergangenen Jahren heute zum Investment Grade. Vielerorts in der westlichen Welt haben sich Credit Ratings verschlechtert. Dies sollte nicht überraschend sein, denn bis 2050 wird erwartet, dass der Anteil Asiens am Welthandel auf 50% steigen wird. Der Rest der Welt wird gerade überholt. Um an dieser Entwicklung optimal teilzunehmen investiert der Fonds hauptsächlich in Hochzinsanleihen (6-12% Rendite) mit sehr kurzen Laufzeiten (2-3 Jahre Duration) im gesamten Asien-Pazifik Raum. Als UCITS SICAV bietet der S.E.A. Asian High Yield Bond Fund tägliche Liquidität und maximale Transparenz. Währungsrisiken werden nahezu voll abgesichert.