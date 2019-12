Wien (www.aktiencheck.de) - Heute stehen in der Eurozone und in den USA aussagekräftige Umfrageindikatoren für das Verarbeitende Gewerbe am Kalender, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Diese Daten stünden stark im Fokus der Marktteilnehmer. Immerhin konzentriere sich die Konjunkturschwäche in vielen Ländern auf den Industriesektor. [ mehr