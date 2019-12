Altech Advanced Materials: Jetzt geht es los!

Altech Advanced Materials startet am Dienstag ihre Kapitalerhöhung und will bis zu 100 Mio. US-Dollar bei deutschen Anlegern einsammeln. Mit den frischen Mitteln will sich die Beteiligungsgesellschaft an einer HPA-Fabrik in Malaysia beteiligen und sich im Batteriesektor positionieren. Der Markt wächst mit 30 Prozent pro Jahr!

Ende vergangener Woche kam die lang ersehnte Nachricht. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ermöglicht Altech Advanced Materials AG (2,90 Euro; DE000A2BPG14) nun mit der geplanten Kapitalerhöhung zu starten. Insgesamt will das Unternehmen bis zu 100 Mio. US-Dollar bei deutschen Anlegern einsammeln und sich damit mit bis zu 49 Prozent an einer in Bau befindlichen Fabrik für hochreines Aluminiumoxid (HPA) in Malaysia beteiligen. Die Kapitalmaßnahme beginnt am morgigen Dienstag (3.12.); die bestehenden Aktionäre der Altech Advanced Materials (AAM) haben bis zum 16. Dezember Zeit, ihr Bezugsrecht wahrzunehmen. Jede alte Aktie berechtigt dabei zum Bezug von 40 neuen Anteilen zum Preis von jeweils 1,10 Euro. Die nicht bezogenen Anteile sollen in der Folge im Rahmen eines Private Placements bei institutionellen Investoren zum Preis von dann 1,20 Euro je Aktie platziert werden. AAM hatte auf der Hauptversammlung am 17. Juli die Grundlage für diesen Schritt gelegt. Dort beschloss man die Erhöhung des Grundkapitals von 1,58 Mio. Euro auf bis zu 64,68 Mio. Euro durch die Ausgabe neuer Aktien. Interessierte Anleger können den Wertpapierprospekt an dieser Stelle als pdf-Datei herunterladen.

Einstieg in den Batteriesektor

Mit dem neuen Kapital will sich Altech Advanced Materials an einer HPA-Fabrik in Malaysia beteiligen. Konkret will man bis zu 49 Prozent an der Altech Chemicals Australia PTY Limited erwerben. Die Gesellschaft ist eine 100prozentige Tochter der in Australien börsennotierten Altech Chemicals (geplante Struktur siehe oben). Altech Australia hält die Rechte an der Kaolin-Mine, die Patente sowie die Anteile an der Fabrik, die gerade in Malaysia gebaut wird. Dort will man 4.500 Tonnen hochreines Aluminiumoxid (99,99%; 4N HPA) herstellen. Der Ausgangsstoff für das Verfahren heißt Kaolin (Porzellanerde) und wird im australischen Meckering abgebaut. Das Material wird dann nach Johor vor die Tore Singapurs geliefert, wo die Fabrik derzeit gebaut wird. HPA wird derzeit vor allem von der LED-Industrie nachgefragt. Es kommt aber auch als Separator in Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz. Durch das starke Wachstum der Elektroautoindustrie steigt die Nachfrage derzeit stürmisch. Die Analysten vom Research-Haus CRU gehen von einer jährlichen Zunahme von 30 Prozent bis 2028 aus und prognostizieren bereits für das kommende Jahr ein Angebotsdefizit im Markt (siehe Graphik unten). Der Markt selbst soll mit 30 Prozent pro Jahr wachsen. Dabei handelt es sich um einen Verkäufermarkt. Aktuell wird HPA hauptsächlich von ostasiatischen Firmen produziert, ist aber nur ein Nebenprodukt für diese Konzerne.