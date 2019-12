Kann die Lufthansa-Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung auf 18,50 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nachdem die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125) am 7.11.19 nach der Veröffentlichung der im Rahmen der Erwartungen liegenden Geschäftszahlen und der Bestätigung des Ausblicks für das Gesamtjahr einen Kurssprung von 6,8 Prozent hinlegte, konnte die Aktie das Kursniveau auch in den folgenden Wochen halbwegs behaupten. Die Nachricht über das Interesse von Qatar-Airlines, in die Lufthansa investieren zu wollen, beflügelte den Lufthansa-Aktienkurs im frühen Handel des 2.12.19 um bis zu 2 Prozent.

Risikobereite Anleger, die sich der Meinung der nunmehr immer positiver werdenden Analysten anschließen wollen, die dem Aktienkurs mit Kurszielen von bis zu 20,25 Euro (Credit Suisse) noch erhebliches Steigerungspotenzial prognostizieren, könnten den Kauf von Long-Hebelprodukten in Erwägung ziehen.