Zinskurve: Welche Laufzeiten Anleger jetzt bevorzugen sollten.

Getrieben durch geopolitische Krisenherde und eine sich abschwächende Konjunktur erlebten 10-jährige deutsche Bundesanleihen seit Oktober 2018 einen Nachfrageboom. Die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen hingegen war bereits durch die sehr expansive Notenbankpolitik auf einem tiefen Niveau verankert, was zu einer starken Verflachung der Zinsstrukturkurve deutscher Staatsanleihen vom langen Laufzeitende her führte – im Fachjargon Bull Flattening genannt.

Weil Zinsanstiege und damit einhergehende Zinskurvenversteilerungen (Bear Steepening) in der Vergangenheit immer sehr schnell und überraschend kamen, sollten Investoren ihre Positionierung auf der Zinsstrukturkurve kritisch hinterfragen. In den nächsten Monaten ist mit einer steileren Zinsstrukturkurve und damit stärker steigenden Zinsen bei Anleihen mit langer Laufzeit zu rechnen. Darüber hinaus gibt es Tücken, die Anleger bei kurzen Laufzeiten beachten sollten.

Investoren konnten mit lang laufenden Anleihen beachtliche Kursgewinne erzielen

Ein gutes Beispiel für die starken Kursgewinne ist die im September 2017 emittierte 100-jährige österreichische Staatsanleihe, die am 1. Oktober 2018 noch bei einem Kurs von etwa 110 notierte. Getrieben durch die dovishen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank und die Rezessionsängste, die die Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen beschleunigten, notiert das österreichische Staatspapier nun bei einem Kurs von 174, was einer absoluten Wertentwicklung von 58% gleichkommt. Tatsächlich hat sich die Zinskurve deutscher Staatsanleihen deutlich verflacht (siehe Grafik 1). Zwischen 2- und 10-jährigen Anleihen liegt nur noch ein Renditeunterschied von 0,26%-Punkten. Am kurzen Ende weist die Kurve gar inverse Tendenzen auf. Das bedeutet, dass eine noch 3 Monate laufende deutsche Staatsanleihe eine circa 0,1%-Punkte höhere Rendite abwirft als eine 3-jährige Anleihe. Laufzeiten zwischen 1 Jahr und 3 Jahren erweisen sich damit als unattraktiv, weil sie keine Laufzeitprämie bieten. Investoren kaufen länger laufende Anleihen folglich nicht wegen der Laufzeitprämie, sondern in der Erwartung weiter fallender Renditen und damit weiterer Kursgewinne.