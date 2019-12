FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Wahl des neuen SPD-Führungsduos Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hält die Investmentbank Kepler Cheuvreux das Ende der Großen Koalition in Berlin für möglich. Dem Überraschungssieg der Vertreter des linken Flügels und Koalitionsgegner könnten deutliche Veränderungen in der deutschen Politik folgen, erklärte Oliver Reinberg, Leiter des Aktienresearchs Deutschland, in einer am Montag vorliegenden Studie der Franzosen. Mögliche Auswirkungen sehen die Kepler-Experten vor allem für die Versorger- und Auto-Branche.

Reinberg sieht nun vier mögliche Szenarien: