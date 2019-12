In den vergangenen Monaten hat sich die Aktie von Brenntag gut entwickelt. Stand das Papier am Jahresanfang um die 37 Euro, so stieg sie zuletzt nahe an die 50 Euro heran. Damit ist das Kursziel der Experten der Deutschen Bank fast erreicht. Dieses liegt bei 50,00 Euro. Entsprechend stufen die Analysten die Aktien von Brenntag ab. Bisher gab es für den Titel eine Kaufempfehlung. In der heutigen Studie sinkt das Rating für die Aktien ...