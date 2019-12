2 Cannabis-Senkrechtstarter im Check

Hier sind sie:

Trulieve Cannabis

Trulieve Cannabis Corp. (ISIN: CA89788C1041)

Der Chart sieht vielleicht für sich genommen nicht übermäßig beeindruckend aus. Interessant wird es aber, wenn man diesen mit dem Horizons Marijuana Life Sciences Index-ETF vergleicht:

Während der Index-ETF, in dem die wichtigsten Marihuana-Aktien enthalten sind im letzten halben Jahr bis Mitte/Ende November quasi im freien Fall war und sich mehr als halbiert hat, hat Trulieve bereits Ende August seine Tiefststände markiert, diese dann Anfang Oktober nochmal getestet, um dann wieder nach oben durchzustarten.

Inzwischen hat die Aktie wieder das Niveau von vor einem halben Jahr erreicht, während sich der Index-ETF so gut wie gar nicht erholt hat.

Was macht Trulieve so besonders? Zunächst einmal ist Trulieve in Florida aktiv, nicht in Kanada wie die meisten anderen Cannabis-Produzenten. Insofern ist Trulieve nicht direkt von den dortigen Überkapazitäten betroffen.

