In der vergangenen Woche hat E.On neue Quartalszahlen publiziert. In die Prognose fließt nun auch innogy mit ein. Der Konzern rechnet demnach für 2019 mit einem bereinigten EBIT von 3,1 Milliarden Euro bis 3,3 Millionen Euro. Der Gewinn soll zwischen 1,45 Milliarden Euro und 1,65 Milliarden Euro liegen.Eine Reihe von Analysten kümmert sich in der Folge um den Titel. Bei Barclays wird das Rating „overweight“ bestätigt. Das ...