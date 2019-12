Deutscher Arbeitsmarkt setzt ein Ausrufezeichen

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der unerwartet starke Rückgang der saisonbereinigten Arbeitslosenzahl im November (-16.000) in Kombination mit einem etwas stärkeren Beschäftigungswachstum (+0,1% gg. Vq.) im Oktober hat am Freitag die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarkts in Deutschland eindrucksvoll untermauert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. [ mehr