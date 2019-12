Deutsche Anleihen geben kräftig nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind zum Wochenstart gehörig unter Druck geraten. Am Markt wurden mehrere Gründe genannt, darunter positive Konjunkturdaten aus China und der Eurozone. Bis zum Montagmittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,56 Prozent auf 170,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg im Gegenzug deutlich auf minus 0,30 Prozent. In Europa stiegen durchweg die Renditen spürbar an.

Solide Konjunkturdaten aus China und der Eurozone lasteten auf als sicher empfundenen Wertpapieren wie Bundesanleihen. Sowohl in China als auch in Europa stiegen die Einkaufsmanagerindizes an. Die Indikatoren gelten als gute Richtungsschnur für die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung.