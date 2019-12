FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag leicht nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1010 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0982 (Donnerstag: 1,1005) Dollar festgesetzt.

Belastet wurde der Euro durch Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Argentinien und Brasilien ankündigte. Die Stimmung an den Märkten litt unter der Ankündigung erheblich. Möglicherweise wird sie als exemplarisch für Trumps Haltung in Handelsfragen gesehen, was kein gutes Omen für eine Einigung mit dem großen Konkurrenten China wäre. In der Folge wurde der US-Dollar als Weltreservewährung etwas stärker nachgefragt.