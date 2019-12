NEW YORK (dpa-AFX) - Am Montag dürften die US-Börsen solide in den Dezember starten. Am "Cyber Monday", an dem die Schnäppchenjagd der US-Verbraucher im Weihnachtsgeschäft weiter geht, steuert der Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Start auf ein kleines Plus von 0,1 Prozent zu. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex zuletzt auf 28 088 Punkte.

Der Handelsstart dürfte damit aber weniger positiv ausfallen als einige Stunden zuvor noch erwartet. Wieder einmal bremste ein Tweet von US-Präsident Donald Trump die Stimmung, die zuvor an den Weltbörsen getragen war von aktuellen Konjunkturdaten aus China. Dort war ein wichtiger Einkaufsmanagerindex erstmals seit April wieder über die Wachstumsschwelle gestiegen. Kurz nach US-Börsenstart werden am Montag mit dem ISM-Index noch ähnliche Stimmungsdaten aus den USA veröffentlicht.