Wie lässt sich das bestkonditionierte Aktiendepot finden?

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Heutzutage wird vermehrt dazu geraten, sein Geld in sogenannten Depots einzuzahlen. Dabei stellt sich so manchem zunächst einmal die Frage: Was ist denn eigentlich ein Depot?Unter einem Depot versteht man eine spezielle Form eines Bankkontos. Auf diesem können Wertpapiere verwahrt und verwaltet werden. [ mehr