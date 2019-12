Die Ratingagentur Scope hat gemeinsam mit ihrem Medienpartner Handelsblatt am 27. November die diesjährigen Investment Awards verliehen. Ausgezeichnet wurden herausragende Asset Manager und die überzeugendsten Fondskonzepte.

Die Preisverleihung fand mit mehr als 250 geladenen Gästen in der Alten Oper in Frankfurt am Main statt. Die Scope Investment Awards wurden in jeweils 12 Fonds- und 12 Asset Management-Kategorien für Deutschland, Österreich und die Schweiz vergeben.

Fidelity als bester Universalanbieter ausgezeichnet

Fidelity wurde von den Scope Analysten als „Bester Asset Manager Universalanbieter“ ausgezeichnet. Bei den Spezialanbietern geht der Award für den besten Asset Manager an Lupus Alpha für Deutschland, an T. Rowe Price für Österreich und an die Luzerner Kantonalbank für die Schweiz.

Als Seriensieger überzeugte Comgest, die zum sechsten Mal in Folge als bester Asset Manager in der Kategorie „Aktienfonds“ ausgezeichnet wurde. In den 12 Asset Manager-Kategorien gab es mit Fidelity und Degroof Petercam auch zweifache Preisträger.

Bei den Fonds-Kategorien gehört Fidelity in diesem Jahr ebenfalls zu den Mehrfachsiegern. Gleich in drei Kategorien ging der Scope Award an den US Asset Manager, darunter die Kategorien „Aktien Deutschland“ und „Aktien Europa“.

In der Sonderkategorie „Fund Innovations“ entschied sich die Scope-Jury für den Fonds „Allianz Pet and Animal Wellbeing“ von Allianz Global Investors. Der Fonds habe nach Ansicht der Analysten einen innovativen und emotionalen Zugang zu Privatinvestoren geschaffen.

Scope startet neue Fonds-Plattform „ScopeExplorer“

Neben den Scope Awards wurde am Abend der Preisverleihung auch der ScopeExplorer erstmals präsentiert. Auf www.scopeexplorer.com haben Anleger und Berater ab sofort kostenfrei Zugang zu Bewertungen und Rankings für mehr als 6.000 Investmentfonds. Anleger können per Knopfdruck erfahren, welche Bewertung und welche Position im Ranking ihr Fonds hat und welches die Top-Produkte der jeweiligen Kategorie sind.

