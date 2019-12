Vorstandschef Jürgen Eck verlässt die Biotechnology Research And Information Network AG, kurz Brain, zum Jahresende. Neuer CEO wird am 1. Februar Adriaan Moelker. Für die Analysten von Baader ist dies eine große Überraschung. Andererseits kommt der Wechsel an der Spitze zur richtigen Zeit. Eine Vielzahl von Produkten könnte bald kommerzialisiert werden. Dies ist eine neue Phase für Brain.Die Experten bestätigen nach der ...