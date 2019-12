FRANKFURT (dpa-AFX) - Börsenneuling Teamviewer kann sich mit Blick auf eine Mitgliedschaft in der Dax -Familie auf ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk freuen: Index-Experten zufolge wird das Göppinger Software-Unternehmen noch in diesem Monat in den MDax aufgenommen, den Index der mittelgroßen Werte. Im Dax werden indes keine Änderungen erwartet, ebenso wenig wie im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 und dem währungsgemischten Stoxx Europe 50 . Im MDax und SDax sollte es derweil noch ein paar weitere Anpassungen geben.

Die Deutsche Börse informiert über etwaige Neuerungen in den Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, Sdax und TecDax ) an diesem Mittwochabend, dem vierten Dezember. Mögliche Änderungen im EuroStoxx und Stoxx werden von der Index-Tochter Stoxx Ltd der Deutschen Börse bereits an diesem Montagabend bekannt gegeben. Sämtliche Beschlüsse werden ab Montag, 23. Dezember, wirksam.