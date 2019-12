In den letzten sieben Tagen gab es zwei Nachrichten von ENTHUSIAST GAMING (TSX-V: EGLX / WKN: A2PRK5) , auf die wir in diesem Update kurz eingehen.

Nachdem man ja bereits im September 2019 vom unabhängigen Marktforschungsunternehmen Comscore zum größten Gaming-Netzwerk in den USA ausgezeichnet wurde, folgte nun der nächste logische Schritt. Die Marktführerschaft in Bezug auf Reichweite durch Gaming-Websiten, Youtube Channels usw. konnte nun auch im Vereinigten Königreich (UK) erzielt werden.

In der offiziellen Pressemeldung (Link) heißt es:

• Digitales Mediennetzwerk, das bereits zuvor von Comscore als größtes Gaming-Netzwerk in den USA bestätigt wurde, nun auf Nordamerika und das Vereinigte Königreich erweitert

• Erreicht die meisten kombinierten einmaligen Besucher über Desktop-PCs, Mobilgeräte und Videoplattformen auf den beiden größten englischsprachigen Gaming-Märkten der Welt

• Erreicht um 44 % mehr Spieler in Nordamerika und um 102 % mehr Spieler im Vereinigten Königreich als jedes andere Gaming-Informationsnetzwerk

Das Bewertungsunternehmen Comscore hat das Netzwerk kürzlich als das größte Gaming-Informationsnetzwerk in den USA (Link) bestätigt und hat dies nun auf ganz Nordamerika und das Vereinigte Königreich erweitert, die gemeinsam die größten entwickelten digitalen Werbemärkte der Welt darstellen und für einen Großteil des globalen Gaming-Umsatzes verantwortlich zeichnen.

Mit fast einer Milliarde Aufrufen pro Monat erreicht das Netzwerk von Enthusiast Gaming mit über 100 Gaming-Websites und 900 YouTube-Kanälen** nun mehr kombinierte einmalige Besucher über Desktop-PCs, Mobilgeräte und Videoplattformen als jedes andere Gaming-Informationsunternehmen auf jedem Markt. In Nordamerika ist diese Reichweite nun um 44 Prozent größer als jene des nächstgelegenen Unternehmens, während sie im Vereinigten Königreich um 102 Prozent größer ist als jene des nächstgelegenen Unternehmens .

(** Comscore Custom Reporting, (E) Enthusiast Gaming Network + Omnia, Unique Visitors (MMX MP) + Mobile YouTube Unique Visitors (VMX MP), Gaming Information, September 2019, USA + Kanada und Vereinigtes Königreich)

Menashe Kestenbaum, President von Enthusiast Gaming, sagte:



„Wir verfügen nun über das größte Gaming-Netzwerk auf zwei der größten entwickelten Gaming-Märkte der Welt, was von Comscore bestätigt wurde. Unser Netzwerk hat in kurzer Zeit eine beachtliche Größe erreicht und nun können wir uns auf unsere Strategie konzentrieren, unseren Kunden einzigartige und effektive Erfahrungen mit Direktwerbung und Sponsoring zu bieten. Die Bestätigung durch ein vertrauenswürdiges Drittunternehmen wie Comscore verschafft unserem Vertriebsteam einen beträchtlichen Vorteil, wenn es mit Marken und Agenturen darüber spricht, wie die integrierte Werbeplattform von Enthusiast auf einzigartige Weise genutzt werden kann, um mehr Spieler zu erreichen als jede andere Plattform in Nordamerika oder dem Vereinigten Königreich.“

UMSATZZAHLEN FÜR Q3 2019 VERÖFFENTLICHT

Wie das Unternehmen gestern bekannt gab (Link), lag der "pro forma" Umsatz für das dritte Quartal 2019 bei 6,3 Mio. CAD. Darin ist der Zusammenschluss von Enthusiast, Aquilini GameCo, und Luminosity Gaming bereits einberechnet.

Zum Vergleich: Der Umsatz des Unternehmens konnte von 2017 von 3,5 Mio. CAD um 325% auf 11 Mio. CAD im Jahr 2018 zulegen – pro-forma waren es nach Fusion sogar 22 Mio. CAD.

Adrian Montgomery, CEO von Enthusiast Gaming kommentierte,

“Ich bin mit unseren Zahlen zum dritten Quartal und dem pro forma Umsatz in Höhe von 6,3 Mio. CAD sehr zufrieden. Wir haben den Zusammenschluss mit Aquilini GamCo und Luminosity erfolgreich abgeschlossen und konzentrieren uns nun auf unsere weitere Wachstumsstrategie. […] Ich freue mich auf ein starkes Jahresendgeschäft.“

Laut seinem aktuellen Research vom 19. September errechnet das kanadische Brokerhaus Canaccord ein Kursziel für EGLX (Enthusiast Gaming) von 3,60 CAD (kanadische Dollar). Der letzte Kurs bei Erstellung dieses Artikels lag bei 1,90 CAD.

Weiterführende Informationen zu Enthusiast Gaming erhalten Sie direkt auf der Unternehmenswebsite: https://www.enthusiastgaming.com/

Die Basisinfos zu EGLX erneut hier zusammengefasst:

Die kanadische ENTHUSIAST GAMING (TSX-V: EGLX / WKN: A2PRK5) feierte ihren Börsengang in Kanada bereits am 04. Oktober 2018. Nach einem Merger mit Luminosity Gaming (privat) erscheint das Unternehmen nun breiter aufgestellt und auf einem sehr guten Weg, sich ein großes Stück vom Markt des eSport Sektors zu schnappen.

Highlights:

Die gesamte Gaming-Industrie hat mittlerweile einen Markwert von rund 116 Milliarden USD, und ist damit größer als die Film- und Musikindustrie

Mehr als 450 Mio. Zuschauer bei eSports weltweit. Geschätzte Umsätze nur eSports in 2019: 1,1 Milliarden USD weltweit.

Enthusiast Gaming: rund 100 Gaming Websiten, 900 YouTube Channels, rund 150 Mio. Zuschauer monatlich

An 8 professionellen eSports Teams beteiligt. Mehr als 50 Gaming-Influencer mit einer Reichweite auf social media von rund 60 Mio. Menschen.

Rund 30 Milliarden (!) Werbeaufrufe pro Monat

Veranstaltet größte Videospielmesse in Kanada. Im Jahr 2018 rund 55.000 Besucher

Umsatz im Jahr 2017: 3,5 Mio USD. Umsatz im Jahr 2018: 11 Mio. USD (rund 22 Mio. USD nach aktuellem Merger).

Seit IPO im Oktober 2018, sind die monatlichen Besucherzahlen auf allen Plattformen um 100% auf 150 Mio. gestiegen

Aggressive Akquisitionen: Seit Börsengang 10 Partnerschaften oder Zukäufe

EGLX will rasant wachsen: Durch Abo-Modelle, Zukäufen, direkten Verkäufen, sowie strategischen Partnerschaften



Rund 63% des Gesamtumsatzes erzielt Enthusiast durch Werbeeinnahmen. Hier erreicht man über sein Netzwerk von mehr als 900 YouTube Kanälen und 100 Gaming-Websiten mitsamt 50 eSports Influencern mehr als 150 Mio. verschiedene Nutzer pro Monat. (Quelle: Unternehmenspräsentation und Management direkt).

Ausserdem ist auch die Luminosity Gaming seit dem jüngsten Merger ein Teil von Enthusiast. Luminosity und EGLX vereinen professionelle eSports-Teams, die wiederum Einnahmen aus Sponsoring und Turnierpreisgeldern erzielen. Im Grunde also nicht so viel anders wie bei traditionellen Sportarten.

Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

Bitte beachten Sie auch unser ausführliches Impressum inklusive Erklärung zum Datenschutz und Haftungsausschluss: https://www.stockreport.de/impressum.asp

