Harte Gold Corporation gibt Entdeckung eines neuen hochgradigen Goldvorkommens bekannt - Erste Probenahmen liefern Gehalte von bis zu 247 g/t

















Toronto - 2. Dezember 2019 - HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das "Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) ist begeistert, die jüngste Entdeckung einer vollkommen neuen hochgradigen Goldzone (die "TT8 Discovery") ungefähr 17 km südöstlich der Mine Sugar Zone zu berichten. Diese Entdeckung liegt in einem von OGS-Geologen früher als Granit kartiertem Gebiet, das nicht dafür bekannt war, eine Goldvererzung zu beherbergen. Es wird angenommen, dass die TT8 Discovery ein Ausläufer eines vorkommenden bekannten Greenstone Belt (Grünsteingürtel) nach Osten ist.







Die wichtigsten Punkte







- Die TT8 Discovery umfasst einen in Sedimenten beherbergten verkieselten Biotit-Schieferhorizont, der die höchsten übertägigen Goldgehalte auf der Liegenschaft Sugar Zone enthält, die bis dato gefunden wurden.







- 17 Gesteinssplitterproben, die über eine Streichlänge von 40 Metern entnommen wurden, lieferten Goldgehalte von 11,1 g/t bis 247,0 g/t Au.







- Harte Golds Geologen interpretieren die TT8 Discovery als möglichen Ausläufer des Nameigos Greenstone Belt nach Osten, und sein Explorationspotenzial könnte beachtlich sein.







- Die Sedimente des Hangenden und Liegenden wurden ebenfalls beprobt und lieferten Goldgehalte von bis zu 2,64 g/t Au, was darauf hindeutet, dass die Mächtigkeit der vererzten Zone erheblich größer sein könnte als derzeit aufgeschlossen.







- Nach dieser aufregenden Entdeckung wird das Unternehmen sein Explorationsprogramm auf dieses Gebiet konzentrieren und mit Kernbohrungen beginnen, um das Ausmaß der Vererzung zu überprüfen.