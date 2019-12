PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Börsen Europas sind am Montag steil auf Berg- und Talfahrt gegangen. Morgendliche Gewinne nach erfreulichen Wirtschaftsdaten aus China wandelten sich im Handelsverlauf in kräftige Verluste. US-Präsident Donald Trump verschreckte die Anleger nicht nur europaweit, sondern auch am heimischen Aktienmarkt mit Zolldrohungen gegen Brasilien und Argentinien.

Der EuroStoxx , der am Morgen noch in Richtung seines jüngsten Mehrjahreshochs geklettert war, büßte am ersten Handelstag im Dezember letztlich 2,08 Prozent auf 3626,66 Punkte ein. Vor rund zwei Wochen noch hatte der Leitindex der Eurozone bei 3733 Punkten einen neuen Höchststand seit 2015 erreicht.