Ad-hoc-Pressemitteilung

Zürich, 2. Dezember 2019



Verwaltungsrat Hans Nef tödlich verunfallt



Hans Nef, Vizepräsident des Verwaltungsrats von Edisun Power, ist am vergangenen Wochenende tödlich verunfallt. Der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und das ganze Team der Edisun Power sind tief betroffen und sprechen den Angehörigen ihr aufrichtiges Beileid aus.

Hans Nef war seit dem 28. August 2014 Mitglied des Verwaltungsrats. Er hat die positive Entwicklung der Edisun Power Gruppe in den letzten Jahren durch sein Engagement massgeblich mitgeprägt.



Seine Nachkommen beabsichtigen, die Strategie des Verwaltungsrats in seinem Sinne zu unterstützen.



Für weitere Informationen

Rainer Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com Reto Simmen, CFO, +41 44 266 61 29, info@edisunpower.com

Edisun Power Gruppe

Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 37 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien.



