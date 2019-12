Die Wall Street hat Donald Trump heute eine unmißverständliche Botschaft gegeben: wenn die Zölle am 15.Dezember eingeführt und damit alle Importe aus China bezollt werden, dann ist es vorbei mit der Party an den Aktienmärkten! Denn von diesen Zöllen wären vor allem Produkte betroffen, die häufig gekauft werden - und das würde mit dem US-Konsumenten gewissermaßen die "heilige Kuh" der US-Wirtschaft direkter als bisher treffen! Laut US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross werden die Zölle aber kommen, wenn es bis zum 15.Dezember keinen Deal gibt - daher steigt die Nervosität an der Wall Street, zumal der ISM Index die Sorgen vor einer Rezession wieder in den Vordergrund bringt. Der Dax mit starken Abgaben nach zunächst fröhlichem Start..

Das Video "Wall Street an Trump: Mach das nicht!" sehen Sie hier..