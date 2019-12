Deutsche Post: Bringt der zweite Angriff den Erfolg?

Mitte November scheiterten die Bullen zunächst daran, die Aktie der Deutschen Post AG über das Hoch vom 12. November bei 34,48 Euro ansteigen zu lassen. Bei 34,71 Euro war am 19. November Schluss und die Aktie ging in eine Konsolidierung über. Diese vollzog sich in Form einer bullsichen Flagge.

Durch den am Montag gestarteten Anstieg bis auf 34,41 Euro haben ... Weiterlesen