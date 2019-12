TRUE: markante Chartformation ideal genutzt!

Heute gab es die Klatsche: es werden wieder schlechtere Auto-Absätze erwartet, zusammen mit den roten Zahlen des Gesamtmarktes hat dies einen deutlichen Rückgang am heutigen Tag bewirkt.

Rückblick: Ein Minus von 5,8 Prozent wird die Aktionäre sicher nicht zufriedenstellen. Das Unternehmen aus dem kalifornischen Santa Monica hatte zuletzt am 7. November deutlich besser als erwartet berichtet und infolgedessen stieg der Kurswert an. Heute gab es dann die Klatsche: es werden wieder schlechtere Auto-Absätze erwartet, zusammen mit den roten Zahlen des Gesamtmarktes hat dies einen deutlichen Rückgang am heutigen Tag bewirkt.

Chart vom 02.12.2019 Kurs: 4,96 USD . Meinung: Meine Expertenmeinung zu TRUE:

Der Dienst für Preis- und Informationsinformationen für Neu- und Gebrauchtwagenkäufer und -händler hatte nach der Bärenflagge der letzten Tage ein schönes Short Setup geliefert.

Setup des heutigen Daytrade:

SHORT DAYTRADE $TRUE 5.03 5 16:53

CLOSE DAYTRADE $TRUE ⅔ 4.99 und 4.92 Teilgewinne 19:58

CLOSE DAYTRADE $TRUE ⅓ 4.96 USD 21:58

Aussicht: BÄRISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in TRUE.

