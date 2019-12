ThyssenKrupp Aktie: Keine konkreten Kaufsignale!

Betrachten wir den Kurs der ThyssenKrupp Aktie in den letzten Monaten so sehen wir, dass der Kurs erst einmal stark zugenommen hat, dann aber wieder nach unten abdrehte. Aktuell befindet sich der Kurs bei etwa 11,4 Euro. Der letzte trendtechnische Widerstand bildete sich kurz vor dem Crash. Unterstützende Bereiche gibt es in der Nähe der Aktie kaum.

Wieder im Abwärtstrend!

Im August stieg ... Weiterlesen